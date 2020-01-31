Варшава, , 17:35 — REGNUM В Польше в рамках государственной программы «Работа для заключённых» 350 отбывающих наказание в виде лишения свободы будут работать на уборке железнодорожных вагонов. Соглашение об этом подписали в Варшаве представители министерства юстиции, министерства государственных активов, тюремной службы и компании WARS S. A., занимающейся поддержанием чистоты в вагонах польских железных дорог PKP.

Как рассказал на пресс-конференции заместитель министра юстиции Польши Михал Войчек, пилотный проект, в котором приняли участие около десятка заключённых, показал успешные результаты. Теперь заключённые будут производить уборку в пассажирских вагонах по всей стране, — двенадцать подразделений железной дороги будут работать с семнадцатью пенитенциарными заведениями.

Как пояснил генеральный директор тюремной службы генерал Яцек Китлински, к работе за пределами исправительного учреждения можно привлекать только тех заключённых, которые не представляют опасности, и труд является для них частью процесса ресоциализации. Это те, кто не совершил тяжких преступлений — в основном нарушители финансового законодательства или неплательщики алиментов.

«Заключённые не будут контактировать с пассажирами, их работа будет осуществляться после окончания рейса данного поезда», — уверяет Артур Ковальчик, президент компании-подрядчика.

Заключённые, которые работали в поездах в рамках пилотного проекта, заявили журналистам «Польского радио», что работа в поездах стала «огромной возможностью» для них, поскольку самым большим наказанием является бездействие в камерах.

Проводимая в Польше государственная программа «Работа для заключённых» позволила всего за несколько лет повысить процент работающих заключённых с 36 до 60.