Псков, , 17:35 — REGNUM Поликлиники Псковской области готовы к традиционному эпидемиологическому подъёму заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), в том числе к коронавирусу. Как сообщает «Псковское агентство информации», об этом сегодня, 31 января, заявила главный врач Псковской городской поликлиники, депутат Псковской городской думы Галина Невалённая.

«Мы абсолютно готовы к традиционному эпидемиологическому подъему ОРЗ, гриппу, и, естественно, к коронавирусу. У нас достаточный запас масок для работников, они все привиты», — заявила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области заболеваемость ОРВИ остаётся ниже эпидемического порога. Ни одного случая гриппа в регионе пока не зарегистрировано.

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