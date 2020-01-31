Элиста, , 17:31 — REGNUM Карантин объявлен в столице Калмыкии Элисте в связи с угрозой распространения гриппа и ОРВИ, постановление подписано главным санитарным врачом республики, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Как отмечается, по итогам четвёртой недели года в Элисте отмечен рост заболеваемости в 2,7 раза, при этом более 70% заболевших — дети. Выявлена циркуляция гриппа группы В и A (H1N1)pdm09.

В связи с этим принято решение с 1 февраля до отдельного распоряжения запретить проведение всех массовых мероприятий, приостановить учебный процесс в школах, запретить проведение мероприятий в учебных учреждениях. Также принято решение о запрете допуска посетителей к больным в стационарах.