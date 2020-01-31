Вашингтон, , 17:26 — REGNUM Пентагон 30 января 2020 года опубликовал доклад о фактах сексуальных домогательств и сексуального насилия в военных академиях министерства обороны США за 2018−2019 учебный год. За этот период получено 149 сообщений о сексуальных домогательствах. В предыдущем учебном году было 117 сообщений. На лицо значительный рост. Об этом пишет американский военный ресурс Military.com.

Военная академия Соединённых Штатов в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк, получила 57 сообщений, Военно-морская академия в Аннаполисе, штат Мэриленд, — 33, а Военно-воздушная академия в Колорадо — 40.

Пентагон в течение многих лет пытался улучшить свои программы по предотвращению сексуального насилия и домогательств в армии, а также работу служб по обработке сообщений и судебным преследованиям. Однако эти усилия не привели к положительным результатам. Ситуация ухудшается с каждым годом.

Отчет министерства обороны США за 2018 финансовый год о сексуальном насилии в вооружённых силах, опубликованный в мае 2019 года, показал, что примерно 20 500 военнослужащих испытали сексуальное насилие. В 2016 финансовом году этот показатель составлял 14 900 человек.