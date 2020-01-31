Москва, , 17:24 — REGNUM В Мосгорсуде начались прения по апелляции на приговор, вынесенный Егору Лесных, Максиму Мартинцову и Александру Мыльникову по обвинению в применении насилия к представителю власти, сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

«Зачем мне три года сидеть в тюрьме, когда я мог бы понести наказание как-нибудь иначе? Колония-поселение или штраф — это все предусмотрено законом по моей статье», — заявил Лесных.

Как сообщало ИА REGNUM, апелляцию на решение суда первой инстанции подали Лесных и Мартинцов, третий фигурант дела Мыльников отказался от оспаривания решение суда.

Все трое обвиняются в нарушении ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти»).