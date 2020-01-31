Пекин, , 17:17 — REGNUM В Пекине в срочном порядке начата генеральная реконструкция больницы «Сяотяншань», которая была возведена в 2003 году в рамках противодействия распространению SARS — атипичной пневмонии, эпидемия которой тогда охватила Китай. В настоящее время лечебное заведение перепрофилируют и будут использовать для размещения пациентов с подозрением на вирусную пневмонию, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что сроки ввода учреждения в эксплуатацию будут зависеть от эпидемиологической обстановки и динамики её развития. Больница нуждается в ремонте и замене устаревшего медицинского оборудования. В 2003 году, во время эпидемии атипичной пневмонии, в неё поступили и прошли лечение более 14% от числа заболевших SARS по всей стране.