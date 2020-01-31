Воронеж, 31 января 2020, 17:17 — REGNUM Более 200 жилых домов и почти 30 социальных объектов остались без отопления и горячей воды в Железнодорожном районе Воронежа вечером 31 января, сообщила пресс-служба мэрии. Решение об отключении принято в связи с необходимостью проведения ремонтных работ.
Как уточнили в мэрии, вода из системы отопления домов сливаться не будет, что позволит на время сохранить остаточное тепло.
В зону отключения попали дома по улицам Перевёрткина, Остужева, Минская, 25 Января, Ленинский проспект, Старых Большевиков, Комсомольская, Серафимовича, Гаршина, Зои Космодемьянской, Суворова.