1 февраля 2020 | Время чтения 6 мин

Warcraft III: Reforged спустя всего пару дней после релиза стала пока что самым главным разочарованием 2020 года. Ошибки, недоработки и завышенные ожидания игроков — всё это омрачило выход ремейка культовой игры, а заодно в очередной раз уменьшило кредит доверия к разработчикам из Blizzard Entertainment. Чем так сильно недовольны геймеры — читайте в материале корреспондента ИА REGNUM.

Артём Дубровский, , 10:27 — REGNUM Последние несколько лет компании Blizzard Entertainment откровенно не везёт. После ухода ключевых фигур с руководящих постов, отсутствия новых релизов и проведения разгромного Blizzcon 2018, даже самые преданные фанаты «Метелицы» начали негативно отзываться о работе своих кумиров. Казалось бы, фирменная выставка Blizzard 2019 года немного исправила ситуацию: анонсы Diablo IV, Overwatch 2 и очередного аддона к World of Warcraft снова смягчили сердца представителей игрового сообщества. Однако, как оказалось, это было лишь кратковременное затишье перед самой настоящей бурей.

BlizzCon 2019 Blizzard.gamespress.com

Читайте также: Спасет ли репутацию Blizzard анонс Diablo IV?

В конце января Blizzard «подарила» фанатам ремейк своей самой значимой и культовой игры — Warcraft III. Живая классика вернулась с обновлёнными графикой и звуком, при этом сохранив игровой процесс и «всю суть» оригинала. Казалось бы, что может пойти не так? Но даже здесь «Метелица» умудрилась совершить ряд непростительных ошибок. Как следствие: меньше одного балла из десяти на Metacritic (даже разгромно-провальный Fallout 76 оценили лучше), тысячи недовольных сообщений на форумах компании и призыв вернуть потраченные на игру средства. Так как и почему Blizzard в очередной раз свернули не туда?

На Blizzcon 2018 (том самом, который почти похоронил компанию) обновлённый Warcraft был одним из главных событий. Фанаты, посетившие выставку как вживую, так и по «виртуальному билету», остались в восторге. Красивая графика, детализированные модели персонажей и переработанные игровые ролики — всё выглядело превосходно. Особенно зрителям запомнилась новая катсцена из знаменитого уровня «Очищение Стратхольма» — того самого, где принц Артас неотвратимо делает шаг на «тёмную сторону». Уровень ожиданий, соответственно, был очень высок.

Стоит также отметить, что за несколько лет до вышеописанных событий команда энтузиастов начала работать над масштабной модификацией под названием Warcraft: Armies of Azeroth. Она разрабатывалась на базе Starcraft II и должна была сделать то, чего жаждали фанаты — осовременить привычный Warcraft III. Однако после официального анонса Reforged проект закрыли, его странички в социальных сетях удалили, а о многообещающей работе, потребовавшей нескольких лет разработки, пришлось забыть. Тем не менее многие игроки считают, что созданная фанатами Armies of Azeroth выглядела и «игралась» куда лучше, чем официальный ремейк от Blizzard.

Теперь вернёмся в 2018 год. Reforged анонсирован, фанаты в восторге и ждут возвращения своей любимой игры, релиз которой должен состояться уже в 2019 году. И вот спустя всего несколько месяцев ожидания поклонников медленно начинают рушиться. Сначала Blizzard провела закрытую презентацию, на которой стало известно, что на самом деле в игре изменятся только модели и озвучка. А так поразившая всех катсцена из «Очищения Стратхольма» — просто демонстрация новых графических возможностей. Тем не менее большинство фанатов с Blizzcon не следили за новостями и закрытыми презентациями, поэтому продолжали ждать и новые ролики, и сильно осовремененные катсцены.

После этого Blizzard словно забыли о своей игре и перестали подогревать интерес сообщества. Немногим геймерам, оформившим предварительный заказ, была доступна бета-версия. В ней можно было попробовать игру по сети (правда, только за две из четырёх доступных рас) и оценить общее качество новых моделей. И, несмотря на постоянные ошибки сети и многочисленные технические проблемы, Reforged вселял надежду. После этого был перенос релиза, пара сильно запоздавших новостей о ходе разработки и как итог — долгожданная премьера.

Первое, на что обратили внимание ждавшие проекта игроки — это несоответствие их ожиданий (которые появились на той самой презентации во время Blizzcon 2018) с тем, что «Метелица» выпустила на самом деле. Из доступных синематиков был обновлён только первый, а все остальные остались прежними. Катсцена с «Очищением Стратхольма» в игре тоже выглядела совсем не так, как во время анонса. И всё это в сопровождении сотни различных ошибок, которых никто не ожидал — особенно учитывая перенесённую дату релиза и больше двух лет, потраченных на разработку.

Warcraft III: Reforged Playwarcraft3.com

У большинства игроков (как и у автора этого текста) не запускалась даже самая первая миссия Warcraft III — та, в которой игрок вместе с Траллом следует за таинственным пророком. Вместо долгожданной игры (на которую пользователи потратили от 1300 до 2500 рублей) фанаты получили окошко с обидной надписью «Поражение». Так, пришлось идти либо в сетевые матчи, либо перепрыгивать на сюжетную кампанию Альянса.

Судя по многочисленным сообщениям в чате Battle.net, эта проблема стала далеко не единственной. У кого-то игра зависала, у кого-то не отображались модели персонажей, а кто-то постоянно страдал от ошибок сетевого соединения. При этом сами разработчики и не пытались успокоить своих фанатов. Проблемы? Решай, как умеешь.

Другой обидной неожиданностью для многих геймеров стала «пропажа» оригинального Warcraft III. Его просто убрали из программы запуска, и игроки, нахватавшиеся ошибок в Reforged, так и не смогли «сбежать» в работающую версию любимой игры. При этом часть сетевых функций (кланы, список лидеров и настройки профиля) в ремейке оказались недоступны. Вероятно, разработчики добавят их с ближайшим патчем, но пока приходится довольствоваться тем, что есть.

Ещё одним камнем преткновения для комфортной игры стала озвучка — причём этот пункт актуален только для российской версии Reforged. Дело в том, что в локализации оригинального Warcraft III содержался ряд ошибок и неточностей, которые (особенно после выхода множества аддонов к WoW) нужно было исправить. В итоге Blizzard пригласила новую команду актёров (и нескольких человек из старой) для того, чтобы подарить свои голоса персонажам вселенной военного ремесла.

Результат получился по большей части удручающим. Нет, такие герои, как Утер, Мурадин, Тралл и Сильвана звучат замечательно и в обновлённой версии — во многом из-за того, что их озвучивают «каноничные» голоса из World of Warcraft. А вот любимцу публики принцу Артаса досталось. В оригинальной игре его озвучивал талантливый актёр Владимир Вихров, который запомнился российским геймерам фразами «За моего отца!», «Я служу свету!» и «Фростморн жаждет крови!». К большому сожалению, в 2010 году он скончался, поэтому региональному офису Blizzard пришлось заменить его в роли Артаса Менетила.

Получившийся голос принца сбил с толку многих фанатов. Недоигрывающий, не слишком эмоциональный и в большинстве ситуаций просто не подходящий этому персонажу — он стал одной из главных причин для споров в российском сообществе. При этом на фоне слабого Артаса голоса других персонажей (которые изначально также не понравились геймерам) предстали в выгодном свете.

Как итог, многочисленные ошибки и недоработки в тесной связке с завышенными ожиданиями фанатов превратили долгожданный релиз в пока что самый громкий провал года. Вероятно, с ближайшими патчами Blizzard исправит большинство своих промахов и через месяц-два Reforged станет той игрой, которую изначально все и хотели увидеть. Тем не менее, как бы глубоко «Метелица» ни села в лужу, у обновлённого Warcraft III даже сейчас есть и ряд неоспоримых достоинств, о которых я подробнее расскажу в отдельном материале.