Москва, , 17:21 — REGNUM Прием заявлений на участие в государственной итоговой аттестации (ГИА) 2020 года для выпускников девятых классов завершается 1 марта. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Чтобы участвовать в экзамене школьник обязан написать соответствующее заявление в своём учебном заведении. В документе необходимо указать выбранные для сдачи предметы. Аттестат об основном общем образовании получат учащиеся, которые успешно сдали два обязательных предмета — русский язык и математику, а также два предмета по выбору, среди которых: литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, информатика и ИКТ, иностранные языки.

Кроме того, учащиеся, которые изучают в качестве родного один из языков народов России и литературу народов Российской Федерации на родном языке, могут также выбрать для сдачи эти предметы.

В заявлении нужно указать форму итоговой аттестации: основной государственный экзамен (ОГЭ) или государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Досрочный этап ОГЭ для выпускников 9-х классов в 2020 году пройдет с 21 апреля по 16 мая, основной — с 22 мая по 30 июня. К экзамену школьник будет допущен в случае успешного прохождения итогового собеседования по русскому языку. В основной срок в этом учебном году собеседование пройдет 12 февраля, дополнительные сроки — 11 марта и 18 мая.

Отмечается, что девятиклассники, которые в этом учебном году победили или стали призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, были членами сборных команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах, освобождаются от прохождения ГИА, но только по тому учебному предмету, который соответствует профилю олимпиады.

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