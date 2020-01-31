Варшава, , 17:14 — REGNUM В Польше более 500 человек находятся под постоянным надзором санитарных служб, а около десятка людей уже госпитализированы с подозрением на коронавирус, заявил 31 января журналистам заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска.

«Примерно десять человек госпитализированы с подозрением на наличие коронавируса, а более 500 находятся под постоянным наблюдением санитарных служб», — сказал Краска.

По его словам, в Польше есть научно-исследовательский институт, способный определять коронавирус. При этом Краска отметил, что пока ни одного случая заражения коронавирусом пневмонии в Польше не выявлено.

«Рано или поздно такой случай обязательно произойдёт», — пояснил замглавы польского минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, с декабря 2019 года в Китае отмечено распространение нового коронавируса пневмонии. На данный момент количество заболевших составляет около 10 тыс. человек. Известно о 213 людях, умерших от этого заболевания.

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