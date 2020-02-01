Москва, 1 февраля 2020, 03:00 — REGNUM

Война. Хроника 1941−1945 гг
Война. Хроника 1941−1945 гг
Иван Шилов © ИА REGNUM
  • Война. Хроника 1941−1945 гг. 1 февраля: в 1942 году советские войска вошли в Вязьму, в 1944 году — освободили Кингисепп.

На Ладожском озере с начала работы Дороги жизни затонуло более 300 машин. К перевозке грузов привлечены тракторы и лошади.

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