Злынка, Брянская область, , 17:07 — REGNUM 16 иностранцев незаконно поселила по договорам социального найма глава администрации сельского поселения в Злынковском районе Брянской области. За превышение должностных полномочий чиновница предстала перед судом, сообщили 31 января в пресс-службе региональной прокуратуры.

Глава поселения с апреля 2017 года по май 2018 года незаконно зарегистрировала 16 граждан Республики Белоруссия и одного гражданина России в жилых помещениях, не пригодных для проживания. Фактически в дома никто не вселялся и не проживал. Семь иностранцев, используя виды на жительство с фиктивной регистрацией в Злынковском районе, затем необоснованно оформили себе пенсионные выплаты на территории Брянской области.

Суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и на два года лишил её права занимать должности государственной и муниципальной службы. Приговор суда ещё не вступил в законную силу.