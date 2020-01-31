Ереван, , 17:02 — REGNUM Власти Армении временно приостанавливают режим свободного въезда граждан Китая на территорию республики, сообщил 31 января вице-премьер Армении Тигран Авинян на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что такое решение обусловлено ситуацией с распространением коронавируса. Режим свободного въезда приостанавливается на период с 1 февраля по 31 марта 2020 года.

«Учитывая эпидемиологическую ситуацию в связи с распространением коронавируса с 1 февраля по 31 марта 2020 года для граждан Китая временно приостанавливается режим свободного безвизового въезда в Армению», — написал Тигран Авинян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Армении было объявлено о создании межведомственной комиссии по предотвращению распространения коронавируса в республике.

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