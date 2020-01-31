Москва, , 17:02 — REGNUM Российские специалисты могут быть направлены в Китай для оказания содействия коллегам в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила на брифинге 31 января вице-премьер Татьяна Голикова.

«Мы активно сотрудничаем с китайской стороной по поводу возможного направления специалистов Роспотребнадзора и Минздрава для работы в КНР», — сказала вице-премьер.

Ранее Голикова также сообщила, что российская сторона окажет гуманитарную помощь Китаю в связи с коронавирусом. В первую очередь, в охваченные эпидемией китайские города предполагается доставить медицинские маски.

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