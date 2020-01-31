Оренбург, , 16:58 — REGNUM В Оренбурге во всех школах с 3 февраля объявлен карантин. Учебный процесс также приостановят и во внешкольных образовательных учреждениях допобразования детей. Карантин вводится до особого распоряжения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Карантин объявлен по рекомендации Роспотребнадзора. Мера направлена на ограничение распространения инфекционных заболеваний. При этом детские сады будут работать в штатном режиме.

Ранее о карантине во всех школах заявили в Орске и Гае — с 31 января по 9 февраля. Напомним, с 20 по 26 января в регионе началась эпидемия гриппа и ОРВИ. За неделю зафиксировали 12,5 тыс. случаев заболевания, недельные эпидпороги оказались превышенными.

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