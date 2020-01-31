Брянск, 31 января 2020, 16:59 — REGNUM Долг по оплате услуги за вывоз твёрдых коммунальных отходов в 2019 году накопили около 100 образовательных учреждений Брянской области. Мусор у неплательщиков продолжают забирать, однако компания вынуждена обратиться в суд, сообщили 31 января в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО.
Лидеры среди должников Климовский, Дубровский, Брасовский районы, а также Сураж и Комаричи. В основном образовательные учреждения не платят, потому что у них отсутствуют лимиты на коммунальные услуги и органы местного самоуправления не заложили в бюджет необходимые средства.
При положительном решении Арбитражного суда, оплачивать долги будут районные отделы образования.