Брянск, , 16:59 — REGNUM Долг по оплате услуги за вывоз твёрдых коммунальных отходов в 2019 году накопили около 100 образовательных учреждений Брянской области. Мусор у неплательщиков продолжают забирать, однако компания вынуждена обратиться в суд, сообщили 31 января в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО.

Лидеры среди должников Климовский, Дубровский, Брасовский районы, а также Сураж и Комаричи. В основном образовательные учреждения не платят, потому что у них отсутствуют лимиты на коммунальные услуги и органы местного самоуправления не заложили в бюджет необходимые средства.

«Невзирая на неплатежи, мы не прекращали оказывать им услугу, понимая, что своевременный вывоз отходов — залог хорошего экологического состояния окружающей среды. Но год прошел, а долги погасили далеко не все, поэтому обращение в суд — мера вынужденная», — пояснила руководитель юридической службы АО «Чистая планета» Виктория Кытина.

При положительном решении Арбитражного суда, оплачивать долги будут районные отделы образования.