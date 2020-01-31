Москва, , 16:48 — REGNUM Россия окажет Китаю гуманитарную помощь в связи со вспышкой коронавируса в стране. Об этом сообщила на брифинге 31 января вице-премьер Татьяна Голикова.

По её словам, решение о необходимости оказания помощи КНР было принято на совещании оперативного штаба в правительстве.

«Первоочередная помощь, которая может быть оказана, это защитные маски», — пояснила Голикова.

В настоящее время Минпромторг России «оценивает возможные первоочередные объёмы», МЧС находится в шестичасовой готовности к полёту в Китай в зависимости от того, в какой город потребуется отправить самолёт, сообщила вице-премьер.

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