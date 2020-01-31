Пермь, , 16:47 — REGNUM Свердловский районный суд Перми 31 января удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу управляющего мини-отеля «Карамель» Сергея Щербакова. Он арестован на полтора месяца — до 20 марта, сообщают СМИ.

Напомним, Сергей Щербаков задержан 30 января в аэропорту Екатеринбурга. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 20 января в мини-отеле «Карамель», расположенном в подвале пятиэтажного жилого дома в Перми, погибли пять постояльцев и еще шесть человек получили травмы. Из-за прорыва системы отопления кипяток хлынул на цокольный этаж, в результате пострадали люди.

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