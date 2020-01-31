Тула, , 16:41 — REGNUM В охранной зоне нефтепродуктовода в Туле оказались парковка и часть жилых домов ЖК «Баташевский сад». АО «Транснефть — Верхняя Волга» (собственник МНПП «Рязань-Тула-Орел») подтвердил эти данные, заявив, что застройщик предупреждён о рисках такого строительства.

Так, ИА «Тульские новости» со ссылкой на проектную документацию жилищного комплекса сообщили, что один из домов жилого комплекса может находиться в охранной зоне нефрепродуктовода, которая составляет 75 метров от самой магистрали. В охранную зону попадает парковка, а также часть двух домов. Издание отмечает, что, по согласованию с «Транснефть Верхняя Волга» зону можно сократить до 25 метров, но это не сделано. При этом, пишут СМИ, дома ЖК уже фактически построены — их планируют сдать в марте. Разрешение на строительство застройщик получил в июне 2018 года, а запрос на получение технических условий в «Транснефть Верхняя Волга» был направлен лишь в декабре того же года.

АО «Транснефть — Верхняя Волга» (собственник МНПП «Рязань-Тула-Орел») опубликовал в СМИ свою официальную позицию в отношении строительства ЖК «Баташевский сад» в Туле. В заявлении. В частности, говорится, что магистральный нефтепродуктопровод (МНПП) «Рязань-Тула-Орел» относится к числу опасных производственных объектов I класса опасности, и в соотвествии с законодательством минимальное расстояние от МНПП до жилых домов составляют 75 метров. Согласовать строительство объектов на более близком расстоянии застройщик может, но при условии разработки специальных технических условий (СТУ).

«С 2016 года, в нарушение указанных норм законодательства, а также технических условий, выданных АО «Транснефть-Верхняя Волга», в районе Веневского шоссе Пролетарского района города Тулы осуществляется строительство многоквартирных домов ЖК «Баташевский сад» с заходом в минимальные расстояния нефтепродуктопровода (расстояние от МНПП до строящихся домов составляет всего 57 метров)», — цитирует официальную позицию компании « Тульская пресса ».

Как уточняет компания, застройщик возводит «в опасной близости от магистрального нефтепродуктопровода три многоквартирных жилых дома без разработки СТУ и ОПБ ОПО». При этом, сообщили в компании, застройщик неоднократно предупреждался, что строительство недопустимо. Однако, несмотря на то, что строительство жилых домов в данных условиях может быть опасно, застройщик строительство не остановил.

Отметим, что на сайте ЖК «Баташевский сад» назван «эко-кварталом» с развитой инфраструктурой. В декабре стартовала продажа квартир в третьем доме жилищного комплекса.