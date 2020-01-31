Янгон, Мьянма, , 16:39 — REGNUM Власти Мьянмы отправили обратно в Китай самолёт из Гуанчжоу в связи с подозрением на коронавирус у одного из пассажиров, передаёт 31 января портал Irrawadi.

Самолёт авиакомпании China Southern Airlines прибыл в аэропорт Янгона сегодня утром. Один из пассажиров с подозрением на коронавирус, гражданин КНР, был доставлен в местную инфекционную больницу для дальнейшего обследования. При этом остальным пассажирам не разрешили покидать борт.

Сообщается, что позднее нескольким гражданам Мьянмы, добровольно согласившимся на 14-дневный карантин, было разрешено сойти с самолёта. Борт с остальными пассажирами, по решению властей Мьянмы, был отправлен обратно в Гуанчжоу.

Отмечается, что доставленный в больницу гражданин Китая стал первым пациентом с подозрением на коронавирус в Мьянме. При этом страна не располагает возможностями для проведения лабораторного анализа на коронавирус, образцы крови пациентов направляются на анализы в Таиланд.