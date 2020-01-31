Москва, , 16:36 — REGNUM Для уменьшения риска заразиться гриппом, схожим с новым коронавирусом, гражданам РФ стоит сократить своё участие в массовых мероприятиях и праздниках, заявила 31 января журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, на Россию наступает грипп, очень схожий с коронавирусом, вспыхнувшим в Китае.

«Ограничьте свое участие в массовых мероприятиях, потому что наступает грипп, очень схожий с коронавирусом. Нам будет очень сложно дифференцировать. Главное правило: мойте руки и держите в чистоте гаджеты», — сказала Анна Попова.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января ВОЗ признала новый коронавирус в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. На данный момент известно о более чем девяти тыс. заболевших и 213 умерших от этого вируса.

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