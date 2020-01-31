Екатеринбург, 31 января 2020, 16:40 — REGNUM На перекрёстке улиц Стачек и Энтузиастов в Екатеринбурге организуют пешеходные переходы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Ранее на данном перекрёстке сбили двух человек, включая ребёнка.
«Несмотря на небольшую интенсивность движения пешеходов, комиссия приняла решение об организации на данном перекрестке обозначенных пешеходных переходов», — сообщают в мэрии.
Переходы организуют в феврале 2020 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на нерегулируемом перекрёстке проспекта Ленина и улицы Толмачёва в Екатеринбурге установили пешеходный переход. Общественники добивались этого два года.
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