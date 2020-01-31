Калуга, , 19:51 — REGNUM В Калужской области с начала реализации указа президента Российской Федерации «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941−1945 годов» улучшили жилищные условия 3330 человек. Из федерального бюджета на эти цели было выделено 3,9 млрд рублей, сообщает 31 января корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства строительства и ЖКХ.

В 2019 году в регионе новым жильем обеспечили 12 человек, среди которых инвалиды, участники Великой Отечественной войны, вдовы погибших фронтовиков.

По данным Минстроя РФ, в России в 2019 году жилье получили более 2,6 тысяч ветеранов и членов их семей, из них 333 инвалида и участника Великой Отечественной войны.

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