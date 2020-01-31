Тюмень, , 16:30 — REGNUM Семья из Тюмени, отдыхающая по путёвке на китайском острове Хайнань, жалуется, что одна из туристических компаний не спешит вывозить туристов из охваченной новым коронавирусом страны. Об этом глава семейства сообщил Ura.ru 31 января.

Вместе с женой и детьми тюменец проживает в отеле Sunshine Resort Intime. По его словам, в городе карантин, автобусы не ходят, пляжи закрыты, везде военные. Практически всех иностранцев эвакуировали из отеля, кроме его семьи, а также граждан Украины и Киргизии.

«Вчера закрыли последний ресторан в нашем отеле, в котором можно было обедать или ужинать. Теперь негде кормить детей», — жалуется турист.

Мало того, гид туристической компании выдал 8 масок на его семью из четырёх человек, тогда как одна маска на острове сейчас стоит около одной тысячи рублей.

В туристической компании ответили изданию, что ресторан в отеле Sunshine Resort Intime работает в штатном режиме. Туристы, оплатившие в туре лишь завтраки, обеды и ужины покупают за дополнительную плату.

Кроме того, отдыхающие на китайском острове Хайнань российские туристы имели возможность досрочно прервать отпуск и вернуться в Россию. Следующий рейс состоится 1 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Татьяна Голикова 31 января заявила, что все российские граждане, остающиеся на китайском острове Хайнань, будут возвращены на родину в течение нескольких дней.

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