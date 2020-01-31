Пхукет, Таиланд, , 16:46 — REGNUM Туристов из Китая проверяют на наличие коронавируса 2019-nCoV в гостиницах города Пхукета (Таиланд), сообщает 31 января таиландский минздрав.

Напомним, в международных аэропортах Таиланда прилетающих из Китая туристов осматривают врачи.

К настоящему моменту в этой стране зарегистрировано 19 случаев заражения 2019-nCoV. Известно о двух случаях излечения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к настоящему моменту известно о 213 умерших от вызванной новым вирусом пневмонии — все смерти на территории Китая.

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