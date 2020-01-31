Париж, , 16:14 — REGNUM Вакцина от коронавируса 2019-nCoV может быть изготовлена за 20 месяцев, сообщили 31 января в Институте Пастера (Париж), сообщает Reuters.

Напомним, вспышка вызванной новым коронавирусом пневмонии уже унесла жизни 213 человек. Число заболевших приближается к десяти тысячам.

Ряд стран работает над созданием вакцины. Например, в Гонконге заявили, что разработали вакцину, но её нужно проверять, и внедрять можно будет только через несколько месяцев.

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