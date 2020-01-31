Волгоград, , 16:15 — REGNUM Меру пресечения в виде заключения под стражу избрал в отношении жителя Дзержинского района Центральный районный суд Волгограда. Молодого человека подозревают в убийстве 16-летнего подростка — на улице Новодвинской его смертельно ранили ножом, сообщили 31 января в пресс-службе Волгоградского областного суда.

По версии следствия, 29 января подозреваемый во время внезапного конфликта нанёс подростку не менее двух ножевых ранений в область груди и шеи, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшего доставили в больницу, где, несмотря на усилия врачей, он скончался.

Под стражей подозреваемый останется до 29 марта 2020 года. Постановление ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Волгоградский областной суд в течение трёх суток.

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