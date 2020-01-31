Москва, , 16:13 — REGNUM Летучие мыши служили природным резервуаром как для атипичной пневмонии в Китае в 2002 году (SARS), так и коронавируса, эпидемия которого произошла в начале 2020 года. Об этом заявил главный директор журнала «Вопросы вирусологии», директор ГУ НИИ Вирусологии РАМН Дмитрий Львов на телеканале «Россия 24».

«Сейчас много говорят о том, откуда появился этот вирус. Мы провели очень тщательный анализ генома вирусов, которые за последние 18 лет были выделены в этом районе от людей и животных, и пришли к однозначному выводу, что природным резервуаром этого возбудителя, как в 2002 году, так и сейчас в 2019, служат летучие мыши, продуктами жизнедеятельности которых заражаются и люди, и многие другие животные, которые используются в пищу», — заявил Львов.

«Таким образом происходило первичное заражение населения в этом районе», — подчеркнул он.