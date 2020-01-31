Тбилиси, , 16:23 — REGNUM Во Франции и Турции согласились помочь Грузии в случае необходимости ей эвакуировать своих граждан из китайского города Ухань, где находится очаг заболеваний коронавирусом 2019-nCoV. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Гвтисиашвили на заседании координационного совета в минздраве страны.

«К этому моменту у нас есть согласие от Турции и Франции. В том случае, если они будут вывозить своих граждан из этого города, то они помогут нам», — рассказал Гвтисиашвили.

Он добавил, что с представителями данных стран также оговорено, что эвакуированные пройдут карантин на их территории, а потом уже вернутся в Грузию. Гвтисиашвили также рассказал, что в Ухане находится пять граждан Грузии. Все они заявили, что хотят покинуть КНР.

Напомним, 30 января СМИ Турции сообщали, что турецкий самолет вывезет из Китая 49 иностранцев, в том числе семь граждан Грузии.

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