Москва, , 16:10 — REGNUM Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания оперативного штаба правительства России рассказала о состоянии двух инфицированных коронавирусной инфекцией граждан Китая в России.

По её словам, приводимым РИА Новости, оба заболевших находятся в стабильном состоянии, без клинических проявлений заболевания и без температуры.

Кроме этого, она подчеркнула, что риска дальнейшего распространения коронавируса в связи с этим в России нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания оперативного штаба правительства России заявила, что Россия и Китай работают над созданием вакцины от коронавируса нового типа.