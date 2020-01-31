Махачкала, , 16:37 — REGNUM Крупную партию свежих томатов из Азербайджана не пустили в Дагестан. В ней обнаружили личинки карантинного объекта — южноамериканской томатной моли, сообщили ИА REGNUM 31 января в пресс-службе управления Россельхознадзора по республике.

Груз, вес которого составлял более 18 тонн, задержали на одном из складов временного хранения. Наличие вредителей подтвердили в дагестанском филиале всероссийского научно-исследовательского института карантина растений. В результате зараженную партию овощей вернули обратно в страну-отправитель, а владелец груза привлечен к административной ответственности.

В управлении отметили, что южноамериканская томатная моль поражает листья, стебли и плоды овощных культур. Потери урожая могут составить от 50 до 100%.

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