Москва, , 16:14 — REGNUM Министерство юстиции РФ представило проект нового Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП). Как заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Илья Рейзер, проект выглядит не очень удачным, особенно если учитывать общий уровень социально-экономической напряженности в российском обществе.

Проектом КоАП предусмотрено значительное увеличение размеров штрафов за целый ряд административных правонарушений. В частности, вводится штраф в 40 тыс. рублей за «невыполнение неоднократного требования сотрудника полиции об обстановке транспортного средства». Кроме того, предлагается запретить СМИ цитировать источники, не имеющие статуса СМИ, и штрафовать издания, если они будут распространять подобную информацию.

«Подобный проект выглядит, мягко говоря, не очень удачным, особенно если учитывать общий уровень социально-экономической напряженности в российском обществе. Ужесточение наказаний, увеличение штрафов в настоящее время может повлечь за собой лишь негативную реакцию населения, которое и так раздражено общим снижением уровня и качества жизни. Если говорить о деятельности СМИ, то это — прямое покушение на свободу слова», — заявил Рейзер.

Фактически, если СМИ не будут цитировать источники, не имеющие статуса СМИ, то огромный пласт информации, освещаемой социальными сетями, мессенджерами, станет недоступным для телевидения, электронных и печатных изданий. Это значительно ухудшит качество работы средств массовой информации, снизит уровень доверия граждан к ним, подчеркнул адвокат.

«Одновременно произойдет и отток аудитории в те же социальные сети, поскольку там будет представлена более полная и разнообразная информация. Даже такой момент, как введение бесплатных адвокатов в дела об административных правонарушениях может стать на практике чистой формальностью, поскольку адвокаты по назначению будут советовать фигурантам дел об административных правонарушениях признать свою вину», — считает Илья Рейзер.

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