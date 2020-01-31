Москва, 31 января 2020, 16:14 — REGNUM Министерство юстиции РФ представило проект нового Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП). Как заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Илья Рейзер, проект выглядит не очень удачным, особенно если учитывать общий уровень социально-экономической напряженности в российском обществе.
Проектом КоАП предусмотрено значительное увеличение размеров штрафов за целый ряд административных правонарушений. В частности, вводится штраф в 40 тыс. рублей за «невыполнение неоднократного требования сотрудника полиции об обстановке транспортного средства». Кроме того, предлагается запретить СМИ цитировать источники, не имеющие статуса СМИ, и штрафовать издания, если они будут распространять подобную информацию.
Фактически, если СМИ не будут цитировать источники, не имеющие статуса СМИ, то огромный пласт информации, освещаемой социальными сетями, мессенджерами, станет недоступным для телевидения, электронных и печатных изданий. Это значительно ухудшит качество работы средств массовой информации, снизит уровень доверия граждан к ним, подчеркнул адвокат.
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