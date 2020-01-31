Санкт-Петербург, , 16:09 — REGNUM Автомобильные пробки образовались вокруг рухнувшего Спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» в Московском районе Петербурга. Как передает корреспондент ИА REGNUM, на место прибывают машины спасателей и скорой помощи.

На месте обрушения СКК Дарья Драй © ИА REGNUM

Пробка на проспекте Юрия Гагарина скопилась от Благодатной до Кузнецовской улицы. Стоит и сама Благодатная вплоть до Белградской улицы, скорость движения минимальна.

Витебский проспект также застопорился в двух направлениях от Кузнецовской улицы и от Заставской улицы в сторону к Благодатной и к СКК. Кроме того, пробка возникла на Рощинской улице.

При демонтаже, который заказал инвестор «СКА-Арена», погиб человек — на видео с дронов заметно, как рабочий отпиливает часть крыши, а когда она начинает рушиться, не успевает добежать до люльки и падает вниз вместе со всем зданием.

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