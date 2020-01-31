Москва, , 16:05 — REGNUM Россия и Китай работают над созданием вакцины от коронавируса нового типа. Об этом 31 января заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания оперативного штаба правительства России.

При этом Голикова добавила, что пока трудно сказать сколько времени уйдет на создание вакцины.

Ранее стало известно, что в России были зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом. Зараженными оказались двое граждан Китая.

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