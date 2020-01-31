Новосибирск, , 16:02 — REGNUM Вопрос восстановления прав дольщиков ЖК «Новомарусино» в Новосибирске находится на особом контроле министерства строительства региона, заявили в новосибирском правительстве.

«В настоящее время ведётся согласование списков граждан, которые могут претендовать на поддержку из Фонда защиты дольщиков. В 2020 году Новосибирской области для решения проблем дольщиков планируется направить из Фонда порядка 1 млрд рублей. Размер софинансирования со стороны региона в 2020 году составит около 300 млн рублей. Эти средства уже заложены в бюджете Новосибирской области на 2020 год», — заявил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Работа с дольщиками будет вестись по двум направлениям: средства пойдут на окончание строительства объектов и на выкуп долей тех объектов, которые нецелесообразно достраивать.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 28 января в Новосибирске более 50 человек приняли участие в шествии обманутых дольщиков жилищного комплекса «Новомарусино».

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