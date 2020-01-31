Москва, , 16:01 — REGNUM Повышенные штрафы за правонарушения в области дорожного движения — это предложения Министерства внутренних дел РФ, которые были внесены в правительство. Об этом 31 января сообщает Министерство юстиции РФ.

Отмечается, что работа по данному законопроекту была приостановлена в связи с подготовкой нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Сейчас проект документа находится на стадии общественного обсуждения.

Как сообщало ИА REGNUM, новый КоАП, проект которого опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, предусматривает шестикратное повышение штрафа за превышение скорости на 20−40 км/ч — 3 тыс. рублей вместо 500 рублей. Также более чем в два раза вырастут штрафы за превышение скоростного режима от 40 до 60 км/ч — 1−1,5 тыс.