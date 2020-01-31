Токио, , 16:03 — REGNUM 30 января в Японии арестовали двух граждан Южной Кореи, подозреваемых в нелегальной перевозке пассажиров. Об этом сообщает японская телерадиокомпания NHK со ссылкой на представителей правоохранительных органов Японии.

По их словам, двое мужчин, один из которых проживает в Токио, задержаны по подозрению в осуществлении нелегальных перевозок южнокорейских туристов из Международного аэропорта Ханеда.

Известно, что в марте 2019 года граждане Южной Кореи осуществили две перевозки туристов без специального документа, выдаваемого правительством Японии.

За ведение нелегального бизнеса в Японии грозит тюремное заключение сроком до трех лет или штраф в размере 3 млн йен (~$27 500), также возможна депортация.

Отмечается, что в настоящее время правоохранительные органы Японии ужесточают меры борьбы с незаконным бизнесом в преддверии Олимпийских Игр в Токио.