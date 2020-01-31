Москва, , 15:56 — REGNUM Риска распространения коронавируса в России нет, заявила 31 января глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, больные, которые ранее были выявлены в России, — изолированы, их контакты проверены. Риска дальнейшего распространения коронавируса в РФ на сегодняшний день нет, уточнила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее два первых случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией были выявлены в России. Заболевшие выявлены в Забайкальском крае и в Тюменской области, и оба они — граждане Китая.

Читайте также: Смертельно опасен: миру угрожает новый вирус из Китая