Задонск, Липецкая область, , 15:56 — REGNUM В Липецкой области старшего оперуполномоченного группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Задонскому району уволили и оштрафовали на 150 тысяч рублей. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Экс-сотрудника признали виновным по статьям «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства» и «Фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности лицом, уполномоченным на проведение оперативно-розыскных мероприятий».

В 2017 году он хотел повысить показатели работы и подделал результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении якобы выявленного им факта заправки бытового газового баллона на автомобильной газозаправочной станции на неподходящем для этого оборудовании. Для этого он уговорил своего знакомого устроиться на заправку и совершить нарушение, а сам организовал «контрольную закупку».