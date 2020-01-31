Ташкент, , 15:55 — REGNUM Двое сотрудников частного агентства занятости в Узбекистане задержаны за попытку незаконного трудоустройства пятерых работников. Об этом 31 января сообщает издание Kun. uz со ссылкой на генеральную прокуратуру республики.

В надзорном ведомстве уточнили, что подозреваемые пытались получить $35 тыс. за обещание трудоустроить пятерых граждан Узбекистана в Южной Корее. Злоумышленники без надлежащего оформления документов взяли по $7 тыс. с каждого «клиента».

Двое мужчин было задержано с поличным при получении $17,5 тыс. Еще один человек был арестован при получении $2,5 тыс. в качестве аванса за незаконную отправку работников в Корею.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал поправки в законодательство, направленные на введение ответственности за нарушение требований к частным агентствам занятости.

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