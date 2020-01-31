Москва, , 15:53 — REGNUM Новые меры против распространения в России китайского коронавируса назвала вице-премьер Татьяна Голикова 31 января на заседании оперативного штаба правительства РФ.

Она заявила, что граждане Белоруссии и Китая с видом на жительство в РФ будут проходить карантин при въезде через пункты пропуска. Речь идёт о пропускных пунктах, сообщение через которые ограничено.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января оперативный штаб российского правительства по борьбе с коронавирусом проводит заседание в связи с объявлением мировой пандемии пневмонии нового типа.

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