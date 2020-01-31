Москва, , 15:53 — REGNUM Два первых случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией выявлены в России. Об этом 31 января сообщила журналистам вице-премьер России и глава оперативного штаба по борьбе с заболеванием Татьяна Голикова.

«Службами Роспотребнадзора на территории РФ выявлено двое больных новой инфекцией коронавируса — в Забайкальском крае и Тюменской области», — рассказала Голикова.

Также она уточнила, что оба заболевших изолированы, находятся под жестким наблюдением и им оказывается вся необходимая помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что все рейсы из Китая и в КНР, которые обслуживает авиакомпания «Аэрофлот», будут переведены из-за угрозы коронавируса в один терминал столичного аэропорта «Шереметьево».