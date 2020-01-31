Нижний Новгород, , 15:47 — REGNUM В Нижегородской области создан оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

В штаб вошли специалисты минздрава, Роспотребнадзора, МЧС и других ведомств. Также в регионе определены базы возможного размещения и госпитализации больных при подозрении на заражение.

Никитин уточнил, что исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCov) будет проводить ФБУН НИИЭМ им. И. Н. Блохиной в Нижнем Новгороде с использованием системы тест-диагностики. Губернатор добавил, что это единственное учреждение в ПФО, которое может провести диагностику данным методом.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) на 31 января, число заболевших во всём мире составляет 7834 человек, из них 7736 человек — в Китае, а остальные 98 — в 18 странах мира. Установлено, что в восьми случаях вирус передался от человеку к человеку.

К середине дня число заболевших увеличилось до 9,8 тыс. человек, 213 — скончались.