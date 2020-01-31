Ставрополь, , 19:39 — REGNUM На Ставрополье скрылась от следствия подозреваемая в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Женщину объявили в розыск, сообщили ИА REGNUM 31 января в пресс-службе СК РФ по Ставропольскому краю.

По данным следствия, подозреваемая, будучи индивидуальным предпринимателем, с января по декабрь 2014 года уклонилась от уплаты земельного налога. В сумме она скрыла от бюджета РФ более 3, 2 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Ставрополье дело об уклонении от уплаты налогов завели на руководителя и бухгалтера ООО «ДАНА». Следствие считает, что с июля 2018 по март 2019 года должностные лица компании не доплатили в казну почти 15 млн рублей налога на добавленную стоимость.