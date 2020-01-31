Самара, , 15:45 — REGNUM Недельный карантин объявлен во всех школах Самарской области. Об этом 31 января сообщает ГТРК «Самара».

По информации журналистов, с 3 по 8 февраля во всех школах области детей переводят на режим дистанционного обучения.

Отмечается, что некоторые школы отменили уроки уже с 31 января.

По словам чиновников, карантин объявлен из-за превышения эпидемиологического порога по гриппу и ОРВИ в соседних регионах.

Сообщается, что с 20 по 26 января в Самарской области было зарегистрировано 11 044 случаев заболевания ОРВИ и гриппом.

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