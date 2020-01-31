Москва, , 15:43 — REGNUM Оснований для ограничения весенней охоты в России из-за вспышки коронавируса в Китае нет. Сроки весенней охоты определяются в каждом регионе индивидуально, сообщили в Минприроды.

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В Минприроды отметили, что в интернете появилась информация о запрете охоты на водоплавающую дичь из-за коронавируса. Поэтому министерство решило дать разъяснения.

По словам главы Департамента госполитики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства Андрея Филатова, вопрос по закрытию весенней охоты на территории нашей России не рассматривается.

Как сообщало ИА REGNUM, решение ВОЗ о вспышке коронавируса в мировом масштабе стало поводом для нового заседания оперативного штаба правительства РФ.

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