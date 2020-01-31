Тбилиси, , 16:07 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отметила в Грузии случаи дискриминации к жителям Китая из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV. Об этом 31 января заявил во время брифинга научный руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.

«Представитель комитета ВОЗ вчера в своей передаче специально подчеркнул, что дискриминация неприемлема, признаки которой, к сожалению, в последние дни проявляются и в Грузии», — сообщил Имнадзе.

Стоит отметить, что Грузия решила отметить прямые рейсы с Китаем, пока ситуация с коронавирусом не стабилизируется. Кроме того, пристальное внимание проявляется ко всем, кто приехал из Китая. Ранее была доставлена в тбилисскую инфекционную больницу группа китайских туристов, в которой заболели двое детей. В ходе исследований выяснилось, что у них свиной грипп.

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