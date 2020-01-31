Москва, , 15:37 — REGNUM По итогам 2019 года автомобили марок Toyota, Hyundai, Kia и Lexus возглавили список самых угоняемых автомобилей в России. Об этом сообщается в исследовании страховой компании «Согласие».

Согласно обнародованным данным, доля угонов автомобилей брендов Toyota, Hyundai, Kia и Lexus составляет свыше 60% от всех угоняемых в России машин. Отдельно стоит отметить марку Toyota, машины которой в России угоняют значительно чаще (22%).

Высокий показатель также у южнокорейской марки Hyundai — 19% от всех случаев угонов авто. Доля преступлений, совершаемых с целью угона автомобилей Kia и Lexus, составляет по 10% от всех случаев.

Сообщается также, что в российской столице и в Санкт-Петербурге угонщики предпочитают угонять машины Hyundai.

Напомним, в 2018 году тройку лидеров рейтинга самых популярных у угонщиков автомобилей в России возглавили Cadillac, Lexus и Jeep.

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