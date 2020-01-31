Москва, , 15:28 — REGNUM Все рейсы из Китая и в КНР, которые обслуживает авиакомпания «Аэрофлот», будут переведены в один терминал столичного аэропорта «Шереметьево». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

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Уточняется, что такая мера начнёт действовать с 17:00 мск 31 января.

«Международные рейсы «Аэрофлота» по другим направлениям, выполняемые сейчас из терминала F, будут переведены в терминалы D, E, C», — уточнили в компании.

Также из терминала D в терминал F будут переведены рейсы авиакомпании China Southern Airlines CZ655/656.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не закрывала авиасообщение с Китаем. По его словам, на сегодняшний день решение о закрытии границы для авиасообщения между РФ и КНР в связи со вспышкой коронавируса не принималось. Официальный представитель Кремля напомнил, что этот вопрос находится в компетенции оперативного штаба правительства РФ.