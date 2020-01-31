Ташкент, , 15:28 — REGNUM Школу с математическим уклоном в каждом районном центре Узбекистана поручил организовать президент республики Шавкат Мирзиёев на встрече с учеными, молодыми исследователями, руководителями научных учреждений и представителями производства. Об этом 31 января сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент отметил, что учителя в таких школах будут получать надбавки к заработной плате. По поручению главы государства, за научно-методическое обеспечение школ ответственными определены институт математики академии наук и министерство народного образования.

Мирзиёев также отметил необходимость проведения математических конкурсов среди учащихся, студентов и преподавателей. Кроме того, в стране планируется внедрить национальную систему сертификации математических знаний.

Отметим, 2020 год в Узбекистане объявлен годом развития науки, просвещения и цифровой экономики. По итогам встречи с учеными и молодежью 31 января Шавкат Мирзиёев поручил разработать концепцию развития науки до 2030 года.